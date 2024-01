Festimiel Limoges, samedi 10 février 2024.

Festimiel Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-10 19:00:00

De 10h à 19h

Pour la deuxième année, la Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne met à l’honneur les apiculteurs talentueux qu’abrite le département de la Haute-Vienne ainsi que le miel sous toutes ses formes.

Un programme riche en démonstrations et animations.

Festimiel Limoges a également pour but de communiquer plus largement sur l’importance de ce métier au travers de différentes animations pour petits et grands.

Ateliers dégustations, jeux de pistes, ateliers création de bougie, …

.

Place de la Motte

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Festimiel Limoges a été mis à jour le 2024-01-17 par OT Limoges Métropole