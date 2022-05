Limo + Iyere, 3 juin 2022, .

Limo + Iyere

2022-06-03 – 2022-06-03

Souhaitant rassembler plutôt que séparer, Daphné Ménard et les musiciens de Lakun Kayri questionnent et traversent les frontières imaginaires en invoquant une musique épurée, universelle et forte. Véhiculant des messages d’amour, de paix, nous transportant dans les rues de Port-au-Prince avec son quotidien flamboyant ou encore dans un univers qui pourrait émaner de l’imagination de chacun, Limo souhaite l’unicité et le partage.

Iyere s’entoure de Lùmm, complices de virages et virées. Un duo qui s’entremêle dans des rythmes tressés. Des pluies de cordes et des tunnels progressifs. Un souffle Organic Trip Hop PoP Electro sur une Kora électrifiée et une Batterie alliée.

Souhaitant rassembler plutôt que séparer, Daphné Ménard et les musiciens de Lakun Kayri questionnent et traversent les frontières imaginaires en invoquant une musique universelle et forte. Iyere s’entoure de Lùmm, complices de virages et virées. Un duo qui s’entremêle dans des rythmes tressé.

Souhaitant rassembler plutôt que séparer, Daphné Ménard et les musiciens de Lakun Kayri questionnent et traversent les frontières imaginaires en invoquant une musique épurée, universelle et forte. Véhiculant des messages d’amour, de paix, nous transportant dans les rues de Port-au-Prince avec son quotidien flamboyant ou encore dans un univers qui pourrait émaner de l’imagination de chacun, Limo souhaite l’unicité et le partage.

Iyere s’entoure de Lùmm, complices de virages et virées. Un duo qui s’entremêle dans des rythmes tressés. Des pluies de cordes et des tunnels progressifs. Un souffle Organic Trip Hop PoP Electro sur une Kora électrifiée et une Batterie alliée.

Bateau ivre

dernière mise à jour : 2022-05-10 par