2022-10-22 – 2022-12-31 Entre identification et aliénation, entre individualité et deshumanisation, ces figurines, façonnées en grès blanc, sont à la fois toutes semblables et toutes différentes. Portant chacune un interrupteur dans le dos, elles écrivent, en langage informatique binaire, le mot HOMME. Une installation d’Ann Époudry qui prend place dans le jardin du directeur du Castelet. Quarante figurines s’alignent face au mur du Castelet dans la prison Saint-Michel. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

