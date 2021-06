L’immobilier en santé face aux changements ANAP, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris.

L’immobilier en santé face aux changements

Professionnels de l’immobilier et dirigeants d’établissements, vous êtes au cœur des enjeux du système de santé, et devez faire face à l’incertitude ! Quelles leçons tirer des crises passées et actuelles pour la conception immobilière ? Comment construire ou rénover aujourd’hui des bâtiments encore résilients en 2050, dans un contexte de crises, de changements et d’adaptations ? Participez au Cercle Immo en santé de l’ANAP, événement 100% digital et gratuit, organisé sur deux demi-journées les 30 juin et 1er juillet 14h à 16h. Des professionnels et experts reviendront sur les enjeux majeurs auxquels doivent faire face les acteurs de santé et sur les arbitrages qui peuvent être adoptés dans la conduite de projets immobiliers. Intervenants : •Humbert David, Urbaniste et architecte (Passagers des villes) •Régis Bertrand, ingénieur et architecte (Mission interministérielle pour la qualité des Constructions publiques) •Fany Cérèse, docteure en architecture ( Atelier Architecture humaine) •Stephan Bajdas, Responsable de la cellule Investissement Immobilier (ARS Ile de France) •Bénédicte Boulogne, Directrice du Patrimoine et de l’immobilier (APF France Handicap) •Elisabeth Beau, ancienne directrice générale du CHU de Dijon, membre du Conseil scientifique et d’orientation de l’ANAP.

