L’IMMENSE PETIT CABARET LE BAL BLOMET, 18 juin 2022, Paris. Un assemblage d’artistes improbables remplis d’humour et unis par l’amour des voyages musicaux

Date et horaire exacts : Le samedi 18 juin 2022

de 20h00 à 22h00

payant Plein Tarif : 20 EUR Tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 15 EUR Roch Havet, Guillaume Farley, Kova Rea, Kahina Ouali, Marion Dhombres, Rémi Parguel, Philippe Georges, Xavier Bornens, Aidje Tafial … et d’autres hurluberlus du même acabit ! L’immense Petit Cabaret, c’est à la fois un orchestre de chansons, un big band de jazz, une formation de tango, un groupe de salsa, une chorale classique, un trio romantique, un quatuor électrique, un quintet éclectique, un sextet sympathique, une bande de comiques et tout ce genre de choses. LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

12 : Volontaires (Paris) (207m) 89 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Contact : http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ https://www.billetweb.fr/limmense-petit-cabaret5 réservations

