L’immense petit cabaret LE BAL BLOMET Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris L’immense petit cabaret LE BAL BLOMET Paris, 13 janvier 2024, Paris. Le samedi 13 janvier 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif Normal : 22 EUR

Un assemblage d’artistes improbables remplis d’humour et unis par l’amour des voyages musicaux. L’immense Petit Cabaret, c’est à la fois un orchestre de chansons, un big band de jazz, une formation de tango, un groupe de salsa, une chorale classique, un trio romantique, un quatuor électrique, un quintet éclectique, un sextet sympathique, une bande de comiques et tout ce genre de choses. LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.balblomet.fr/

