Visite guidée des ateliers de l’entreprise Limeul Limeul Servon-sur-Vilaine, 16 septembre 2023, Servon-sur-Vilaine.

Visite guidée des ateliers de l’entreprise Limeul Samedi 16 septembre, 09h00 Limeul Entrée libre

Lors de la visite de nos ateliers, vous pourrez découvrir nos 2 ateliers de production.

– atelier de transformation et production des charpentes et maison à ossature bois.

– atelier de façonnage et pliage zinc et alu.

Vous y découvrirez nos salariés à l’oeuvre. Couvreurs, charpentiers, étancheurs, ils vous présenteront les gestes, les techniques, leur savoir faire et compétences. Ce sera l’occasion également d’échanger avec les salariés, ouvriers, techniciens et chargés d’opération sur leur métier méconnu mais tellement valorisant.

Limeul 55 rue de la Boisinière, 35530, Servon-sur-Vilaine Servon-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 69 38 90 http://www.limeul.com Limeul est une entreprise qui intervient depuis plus de 140 ans sur le patrimoine breton, en rénovation de Monuments Historiques ou sur des ouvrages neufs de qualité.

Nos 75 salariés mettent leurs compétences de couvreurs, charpentiers ou étancheur, au service de notre clientèle pour garantir un travail sérieux, en toute sécurité et dans le respect des délais souhaités. Parking sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

LIMEUL