Balade animée – L’Odyssée Dordonha, un voyage au fil de la rivière, 11 avril 2023, Limeuil Limeuil.

2023-04-11 – 2023-04-11

L’Odyssée Dordonha vous entraine à travers des escales dans les villes et ports historiques du passé commercial de la rivière Dordogne, à la découverte de son patrimoine naturel, culturel, ses paysages, sa gastronomie et ses légendes.

Balade animée « faune et flore de la rivière » : avec l’association « Les enfants du Pays de Beleyme », décoouvrez par le biais de la science et du jeu les rôles de la faune et la flore de nos paysages.

+33 5 53 51 70 70

©Claudia OTLDVV

