Fête de l’osier et de la vannerie Limersheim Catégories d’Évènement: 67150

Limersheim

Fête de l’osier et de la vannerie, 15 août 2023, Limersheim . Fête de l’osier et de la vannerie 12 rue Binnen Limersheim 67150

2023-08-15 10:00:00 – 2023-08-15 20:00:00 Limersheim

67150 . Présentation de vannerie et démonstrations. Atelier pour enfants

Découverte de notre production d’osier.

Restauration sur place. Présentation, découverte de vannerie et démonstrations.

Ateliers pour enfants.

Réservation obligatoire pour la restauration du midi. Limersheim

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: 67150, Limersheim Autres Lieu Limersheim Adresse 12 rue Binnen Limersheim 67150 Ville Limersheim Departement 67150 Tarif Lieu Ville Limersheim

Limersheim Limersheim 67150 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limersheim /

Fête de l’osier et de la vannerie 2023-08-15 was last modified: by Fête de l’osier et de la vannerie Limersheim 15 août 2023 12 rue Binnen Limersheim 67150 67150 Limersheim

Limersheim 67150