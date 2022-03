Limerence + Tigre Bleu / Release Party Les Vivres de l’Art, 22 avril 2022, Bordeaux.

Limerence + Tigre Bleu / Release Party

Les Vivres de l’Art, le vendredi 22 avril à 20:00

Les Vivres de l’Art et Sinah Booking présentent, ____ LIMERENCE _21H (Release Party) Indie pop / Bordeaux C’est sur la côte Basque, à Bidart en janvier 2019, que les membres du groupe de metal DOJ et Back Garden Lightreconnus à l’international depuis 2016, décident d’ouvrir un nouveau chapitre de leur vie en se tournant vers un style de musique qui les lient tous secrètement depuis l’adolescence : l’INDIE POP. Tous sont passionnés d’autodiscipline et de développement personnel, ce qui les conduit naturellement à une introspection sur ce qui unie tous les Hommes : l’amour. C’est ainsi que le groupe nous livre au travers de leur musique mais aussi de leur univers graphique et audiovisuel, leurs expériences amoureuses et aussi leurs apprentissages psycho-sociaux sur l’effet de Limerence. Remy Brugère, chanteur du groupe, se livre ici avec une forte envie de défendre la théorie auprès de ceux qui voudront bien l’entendre que l’Amour est chimique avant tout et suit certaines règles bien définies malgré le fait que l’on veuille lui prêter des vertus magiques et inexplicables. En effet la Limerence est un état d’esprit qui résulte d’une attirance romantique pour une autre personne et qui comprend généralement des pensées et des fantasmes obsessionnels et un désir de mener ou de maintenir une relation avec l’objet de son amour et de voir ses sentiments devenir réciproques. [https://www.sinah-booking.com/artist/limerence/](https://www.sinah-booking.com/artist/limerence/) voir ici : [https://www.youtube.com/watch?v=NYYMbzuStWI](https://www.youtube.com/watch?v=NYYMbzuStWI) suivez-les ici : [https://www.facebook.com/LimerenceClub](https://www.facebook.com/LimerenceClub) instagram : [https://www.instagram.com/limerenceclub/](https://www.instagram.com/limerenceclub/) TIGRE BLEU _20H Electro pop – Tours Tigre Bleu est une productrice et interprète originaire de Tours. Sa voix cristalline touche directement les cœurs et sa musique vous transporte au sommet d’un volcan bouillonnant ou vous ramène à vos rêves lointains brodés de souvenirs joyeux. Tigre Bleu, c’est des mélodies et des arrangements pop, une jolie mélancolie et des touches de lumière pour ne jamais sombrer ailleurs que dans la douceur. voir ici : [https://www.youtube.com/watch?v=f8YbjQE7GAg](https://www.youtube.com/watch?v=f8YbjQE7GAg) suivez-les ici : [https://www.facebook.com/tigrebleumusic](https://www.facebook.com/tigrebleumusic) ★ RÉSERVATIONS ★ Tarifs : 10€ (prévente) 13€ (sur place) Réservations en ligne ici : [https://my.weezevent.com/tigre-bleu-limerence-1](https://my.weezevent.com/tigre-bleu-limerence-1) ★ INFOS ★ Ouverture des portes _ 19:30 Début des concerts _ 20:00 Bar sur place ☞ CB acceptée Les Vivres de l’Art sont membre du RIM – Réseau des Indépendants de la Musique. Dans ce cadre nous soutenons la scène locale dans son développement. ★ NORMES SANITAIRES ★ Pass sanitaire requis. Du gel hydroalcoolique sera en libre accès.

préventes et billetterie sur place

Les Vivres de l’Art 4 rue Achard 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



