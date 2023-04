Portes ouvertes au Domaine Dutertre 20 Rue d’Enfer, 6 mai 2023, Limeray.

Portes ouvertes au Domaine Dutertre ! Profitez de nombreuses animations pour découvrir le domaine.

Visite de caves, dégustations des vins, musée, chai… Présence de producteurs locaux..

Samedi 2023-05-06 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-07 19:00:00. EUR.

20 Rue d’Enfer

Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Open house at Domaine Dutertre ! Take advantage of many animations to discover the domain.

Visit of cellars, wine tasting, museum, cellar… Presence of local producers.

¡Jornada de puertas abiertas en Domaine Dutertre! Aproveche las numerosas actividades para descubrir la finca.

Visita de las bodegas, cata de vinos, museo, bodega… Presencia de productores locales.

Tag der offenen Tür auf der Domaine Dutertre! Nutzen Sie die zahlreichen Animationen, um das Weingut zu entdecken.

Besichtigung der Weinkeller, Weinproben, Museum, Weinkeller… Präsenz lokaler Produzenten.

Mise à jour le 2023-04-12 par OFFICE AMBOISE