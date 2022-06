Limbo – Victor De Oliveira, 8 juin 2022, .

Limbo – Victor De Oliveira

2022-06-08 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-08

Première française

À partir de 12 ans

Spectacle en portugais/français



Comment vit-on sachant que son existence est le fruit d’un héritage politique ?



Limbo signifie l’entre deux : le no man’s land de l’âme. Seul sur scène, Victor de Oliveira interroge, par le prisme de son métissage mozambiquo-portugais, les non-dits qui entourent la mémoire coloniale de son pays.



Conception, texte et interprétation : Victor de Oliveira

Création et régie vidéo : Eve Liot

Musique et régie son : Ailton Matavela (TRKZ)

Création et régie lumière : Diane Guérin

Collaboration dramaturgique : Marta Lança

Assistante à la mise en scène : Miranda Reker



Production : En Votre Compagnie – Paris

Coproduction : Teatro do Bairro Alto – Lisbonne, Théâtre National de Bretagne – Rennes

Soutiens : Roundabout.LX – Lisbonne, Le 104 – Paris, La Colline Théâtre National – Paris, Le Grand T-Nantes

Seul sur scène, Victor de Oliveira.

