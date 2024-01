LIMBO KIMBO La Voie Maltée Marseille, jeudi 22 février 2024.

LIMBO KIMBO ♫♫♫ Jeudi 22 février, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T21:00:00+01:00 – 2024-02-22T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-22T21:00:00+01:00 – 2024-02-22T23:59:00+01:00

LIMBO KIMBO

Groove Instrumental

Hammond Organ Trio

Le trio revisite le répertoire des classiques funk et soul des années 60 et 70 ou transforme des hits contemporains en perles vintage.

Entre soul classieuse, beats chaloupés et grooves rageurs, l’orgue hammond, la guitare et la batterie s’entrechoquent dans un set qui mêle habilement improvisation et blue notes bien senties, s’adressant à l’auditeur attentif comme au danseur échaudé.

_____________________________________________________________

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur