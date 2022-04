RÉ-EXISTENCE 2 – Rendez-vous avec l’artiste Centre d’exposition les Réservoirs, 10 avril 2022 16:00, Limay.

Dimanche 10 avril, 16h00 Sur place Gratuit lesreservoirs@ville-limay.fr

Rencontre avec Erwan Keruzoré pour échanger avec lui à propos de l’exposition Ré-existence 2. Ouvrier et artiste autodidacte, Erwan Keruzoré est la cheville ouvrière de ce projet qui débute en 2019.

Ouvrier et artiste autodidacte, Erwan Keruzoré est la cheville ouvrière de ce projet qui débute en 2019, il était alors invité à exposer son travail plastique aux Réservoirs. Sensible à la pensée politique d’artistes tels que Maximilien Luce, aux engagements politiques libertaires des artistes et intellectuels de la fin du 19e siècle à nos jours, et plus largement aux expressions dans l’art de la souffrance sociale, c’est sous le titre « RÉ-EXISTENCE », qu’Erwan Keruzoré avait fait le choix de réunir plusieurs exposants inscrits dans les thématiques qui lui sont chères pour manifester un art engagé qui vise à dénoncer les formes plus ou moins insidieuses des violences et aliénations induites par la société.

“Erwan Keruzoré voit dans l’art un possible lieu d’expression de la lutte des classes. Sa revisite du drapeau français au moyen d’un bleu de travail acte d’une réappropriation prolétaire du symbole républicain, après que les présidents Giscard et Macron ont chacun modifié la teinte du bleu national.”(Florian Gaité)

| EXPOSITION | RÉ-EXISTENCE 2

Extrait de la préface de Florian Gaité pour l’exposition “Ré-existence 2” aux Réservoirs jusqu’au 17 avril.

Toute résistance est une réinvention de soi. Le regain de vie qu’accompagne le souffle de la révolte, l’intensification de la voix qui crie son opposition ou l’affirmation de soi dans le combat : on ne lutte pas sans redoubler d’existence. D’une manière ou d’une autre, on s’engage toujours à ne plus être le sujet que des forces de domination veulent que l’on soit, à se constituer en somme en une identité indisciplinée, autonome, difficile à maîtriser. Les six artistes réunis pour ce second volet de Ré-existence (Pierre Ardouvin, Adel Bentounsi, Brodette, Malachi Farrell, Pierre Grandclaude, Erwan Keruzoré) en sont les exemples mêmes. Tous ont en commun de mettre en œuvre une résistance politique, qui passe ici par la révision de nos filtres de lecture et le réagencement des imaginaires politiques.

Centre d’exposition les Réservoirs 2 rue des Réservoirs 78520 Limay 78520 Limay Yvelines

01 30 98 69 02 Le centre d’exposition les Réservoirs de Limay est une structure rattachée à l’école municipale d’arts plastiques. Les Réservoirs contribuent au développement d’un regard critique en art en facilitant la création plastique : c’est dans le cadre d’une programmation d’expositions diversifiées accompagnant d’une part les pratiques amateurs et d’autre part ouvrant sur les problématiques et les pratiques de l’art contemporain que les Réservoirs offrent un espace d’exposition permettant de montrer et de réaliser des œuvres et des expositions. La transmission de ces projets artistiques est assurée par l’édition de brochures ou catalogues et par des actions de médiations culturelles et éducatives à destinations de tous les publics.

Inaugurée en 1995, cette salle d’exposition est le fruit de la transformation d’anciens réservoirs d’eau datant de 1867. En 1994, dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine de Limay, la Municipalité, avec l’aide du Conseil Général des Yvelines, a redonné vie à ce lieu caractéristique de l’histoire de la Ville.

“Bleu-blanc-rouge” tissu et blouse de travail, 2021 ©Erwan Keruzoré