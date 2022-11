ECCÉITÉ | Rendez-vous avec l’artiste – 2/2 Centre d’exposition les Réservoirs, 11 décembre 2022 16:30, Limay.

Dimanche 11 décembre, 16h30 Sur place Gratuit lesreservoirs@ville-limay.fr, 01 34 97 27 03

Rencontre avec Araks SAHAKYAN pour un temps d’échange sur son travail et sur l’exposition ECCÉITÉ.

Sans frontières et en mouvement constant, Araks Sahakyan est une artiste

pluridisciplinaire qui conjugue le multiculturel à tous les temps et dans toutes les langues. Née en Arménie en 1990, elle a vécu en Espagne et travaille actuellement à Paris où elle a suivi des études à l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy.

Détournant les symboles et les mythologies, tout comme les techniques d’artisanats anciens, l’artiste met la mémoire et l’intime, le corps et le politique au centre d’un travail pop, coloré et vivant. Flux migratoires, drapeaux, identités et transmission, frontières et langues deviennent pour elle des matériaux à part entière et rendent compte des bouleversements du monde actuel.

Dossier de presse

Centre d’exposition les Réservoirs 2 rue des Réservoirs 78520 Limay 78520 Limay Yvelines

01 30 98 69 02 Le centre d’exposition les Réservoirs de Limay est une structure rattachée à l’école municipale d’arts plastiques. Les Réservoirs contribuent au développement d’un regard critique en art en facilitant la création plastique : c’est dans le cadre d’une programmation d’expositions diversifiées accompagnant d’une part les pratiques amateurs et d’autre part ouvrant sur les problématiques et les pratiques de l’art contemporain que les Réservoirs offrent un espace d’exposition permettant de montrer et de réaliser des œuvres et des expositions. La transmission de ces projets artistiques est assurée par l’édition de brochures ou catalogues et par des actions de médiations culturelles et éducatives à destinations de tous les publics.

Inaugurée en 1995, cette salle d’exposition est le fruit de la transformation d’anciens réservoirs d’eau datant de 1867. En 1994, dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine de Limay, la Municipalité, avec l’aide du Conseil Général des Yvelines, a redonné vie à ce lieu caractéristique de l’histoire de la Ville.

dimanche 11 décembre – 16h30 à 18h00

Thaïse Janicaud