Yvelines L’art dans tous ses états Centre d’exposition les Réservoirs Limay, 17 décembre 2023, Limay. L’art dans tous ses états Centre d’exposition les Réservoirs Limay Dimanche 17 décembre, 16h00 2023-12-17 16:00 Causerie autour de l’exposition Dimanche 17 décembre, 16h00 1 A l’occasion de l’exposition « Rien à voir, quand la création échappe au symptôme » Céline Lamendour et Laurence Bérenguer partageront leurs expériences professionnelles autour de la pratique de l’art-thérapie le 17 décembre à 16h aux Réservoirs. Un moment d’échange ouvert à tous pour clôturer cette exposition d’œuvres issues de La Collection du Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne (MAHHSA), présentées dans le cadre de L’art dans tous ses états. Centre d’exposition les Réservoirs 2 rue des Réservoirs 78520 Limay Limay 78520 Yvelines

Centre d'exposition les Réservoirs 2 rue des Réservoirs 78520 Limay Limay 78520 Yvelines

