L’art dans tous ses états Centre d’exposition les Réservoirs Limay 16 novembre – 17 décembre

« Rien à voir, quand la création échappe au symptôme », la Collection Sainte-Anne (MAHHSA) 16 novembre – 17 décembre 1

L’art dans tous ses états est un rendez-vous annuel organisé depuis 1997. Son titre évoque l’inventaire ; une forme descriptive, mais sans prétendre à l’exhaustivité, et pour laquelle chaque manifestation est une autre exploration artistique. L’art dans tous ses états présente des expositions thématiques et collectives construites avec des collectifs artistiques ou à partir de collections publiques. L’édition 2023 est l’opportunité de découvrir le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne dont la collection offre une perspective unique sur l’histoire de la psychiatrie à travers une collection d’œuvres d’art créées par des patients et des professionnels de la santé mentale. Dossier de presse

