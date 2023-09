Exposition annuelle des ateliers de l’EMAP Centre d’exposition les Réservoirs Limay, 14 septembre 2023 14:00, Limay.

Exposition annuelle des ateliers de l’EMAP Centre d’exposition les Réservoirs Limay 14 septembre – 15 octobre

Exposition annuelle des travaux des ateliers de l’EMAP à découvrir jusqu’au 15 octobre 14 septembre – 15 octobre 1

L’École Municipale d’Arts Plastiques est un établissement culturel de la ville de Limay. L’EMAP regroupe différents ateliers de pratique et d’initiation destinés à tous : enfants, adolescents et adultes, à partir de 6 ans. On y pratique le modelage, la peinture, le dessin, la gravure et toutes sortes d’autres bricolages et techniques mixtes en lien avec la création. Les ateliers sont encadrés par des artistes enseignants.

Vernissage le vendredi 13 octobre à 18h30.

Centre d’exposition les Réservoirs 2 rue des Réservoirs 78520 Limay Limay 78520 Yvelines

lesreservoirs@ville-limay.fr 01 30 98 69 02