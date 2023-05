BATTLE PAINTING workshop 5/5 – Nathalie ESTÉVENIN Centre d’exposition les Réservoirs, 27 mai 2023 15:00, Limay.

Nathalie Estévenin est Musicienne : joueuse de viole de gambe et de voix, improvisatrice, musicothérapeute. Elle aime jouer avec sa voix, enfourcher un son, le sculpter, chercher sa couleur, ses nuances. Elle accueille les accidents, les bifurcations soudaines qui ouvrent d’autres espaces, d’autres possibles et apportent d’autres réponses. C’est un jeu d‘équilibriste entre connu et inconnu, une toile blanche où elle interroge sa façon d’être vivante.

BATTLE PAINTING

Création partagée du 23 mars au 28 mai 2023

Atypique et expérimentale cette exposition a été envisagée sous la forme d’une œuvre picturale performative et évolutive dont le slogan est «Quand la peinture se fait en même temps qu’elle s’expose».

Inspirée de la pratique du « battle rap », celle-ci donnera lieu à la réalisation d’une peinture participative de plus ou moins 50m². Un work in progress de 3 mois réalisé avec et par le public des Réservoirs, ponctué de workshops et de conférences avec des artistes invités.

