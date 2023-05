BATTLE PAINTING workshop 4/5 : Berthold BILUKIDI Centre d’exposition les Réservoirs, 20 mai 2023 15:00, Limay.

Atelier collaboratif avec Berthold BILUKIDI Samedi 20 mai, 15h00 1

Berthold Bilukidi est dessinateur, styliste et créateur de mode. Diplômé de l’école supérieure d’art et de design de Reims, son univers combine le dessin, la rue, les graffitis, la peinture, la philosophie et l’histoire de l’art. Il y a chez lui quelque chose d’un assemblage inattendu de Jean Dubuffet, d’Emory Douglas et de Shantell Martin.

BATTLE PAINTING

Création partagée du 23 mars au 28 mai 2023

Atypique et expérimentale cette exposition a été envisagée sous la forme d’une œuvre picturale performative et évolutive dont le slogan est «Quand la peinture se fait en même temps qu’elle s’expose».

Inspirée de la pratique du « battle rap », celle-ci donnera lieu à la réalisation d’une peinture participative de plus ou moins 50m². Un work in progress de 3 mois réalisé avec et par le public des Réservoirs, ponctué de workshops et de conférences avec des artistes invités.

Centre d’exposition les Réservoirs 2 rue des Réservoirs 78520 Limay Limay 78520 Yvelines

lesreservoirs@ville-limay.fr 01 30 98 69 02