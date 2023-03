BATTLE PAINTING – WORKSHOP 1/6 : Nicolas MALDAGUE Centre d’exposition les Réservoirs, 25 mars 2023 15:00, Limay.

Atelier collaboratif avec Nicolas Maldague 25 et 26 mars 1

Nicolas Maldague est peintre, graveur, sculpteur. Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris. Résidences d’artistes dans différents pays États-Unis, Espagne, Liban. Nombreuses expositions en France et à l’étranger.

___

BATTLE PAINTING

Création partagée du 23 mars au 28 mai 2023

Atypique et expérimentale cette exposition a été envisagée sous la forme d’une œuvre picturale performative et évolutive dont le slogan est «Quand la peinture se fait en même temps qu’elle s’expose».

Inspirée de la pratique du « battle rap », celle-ci donnera lieu à la réalisation d’une peinture participative de plus ou moins 50m². Un work in progress de 3 mois réalisé avec et par le public des Réservoirs, ponctué de workshops et de conférences avec des artistes invités.

+ d’Infos

Centre d’exposition les Réservoirs 2 rue des Réservoirs 78520 Limay Limay 78520 Yvelines

lesreservoirs@ville-limay.fr 01 30 98 69 02

Nicolas Maldague est peintre, graveur, sculpteur. Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris. Résidences d’artistes dans différents pays États-Unis, Espagne, Liban. Nombreuses expositions en France et à l’étranger.

___

BATTLE PAINTING

Création partagée du 23 mars au 28 mai 2023

Atypique et expérimentale cette exposition a été envisagée sous la forme d’une œuvre picturale performative et évolutive dont le slogan est «Quand la peinture se fait en même temps qu’elle s’expose».

Inspirée de la pratique du « battle rap », celle-ci donnera lieu à la réalisation d’une peinture participative de plus ou moins 50m². Un work in progress de 3 mois réalisé avec et par le public des Réservoirs, ponctué de workshops et de conférences avec des artistes invités.

[+ d’Infos](http://lesreservoirs.free.fr/LIMAY_BATTLE_CP.pdf)