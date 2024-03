Limau Festival Albas Albas, samedi 13 juillet 2024.

Le Limau festival est de retour à fond les gamelles pour cet été 2024 !!

Une programmation aux petits oignons vous attend, pour la 29ème édition au cœur de notre petit village d’Albas.



Pour vous régaler notre ami la Cant’hib sera présent avec une remorque food truck pour vous régaler les papilles.

Cette année il y aura deux scènes pour votre plus grand plaisir, avec une grande scène principale et une petite scène inter plateau .

La petite scène mettra à l’honneur les groupes locaux lors d’un tremplin rock. Le public votera pour son artiste préféré et le gagnant aura l’honneur de jouer sur la grande scène l’année d’après en 1ère partie.

Grande scène (5 groupes):

Regal Trip:

De Reims à Ibiza, en passant par Paris, l’Angleterre ou l’Autriche, Regal Trip enchaîne les concerts depuis 2008. Aujourd’hui composé de Bryan à la batterie, Mathias au didgeridoo, Ivan aux percussions et Erwan à la basse, le groupe génère un univers Trance Electro puissant, mêlant les sonorités d’instruments traditionnels d’Australie et d’Afrique de l’Ouest aux influences techno. En 2019, Regal Trip sort son troisième album, Take a Trip, sur Clé USB. Ce nouveau concept permet d’intégrer une interface graphique, ajoutant une dimension visuelle résolument originale.

W.A.T ( rock , Fumel)

Une voix ensorcelante, sensible, révoltée. De furieuses chevauchées de guitare, sur des rythmiques puissantes de basse/batterie. Groupe de la rue et des troquets à ses débuts, WAT s’est électrisé au fil des années pour créer son propre univers. Everything to Lose, le dernier album du trio, exprime à la fois la mélancolie de l’humain face à son destin funeste et son intense désir de vivre sans entrave… le tout dans un style soul-rock. Bien jouissif.

Les tambours du Bronx

Les Tambours du Bronx donnent ainsi un sens à l’expression art vivant l’énergie, le flux, la vie même émane du jeu de cette bande à 16 têtes qui, loin de laisser de marbre, fascine et submerge. Leur nombre, leur élan et leurs influences sculptent une musique énergique et tranchante mêlant rock, indus, techno et afrobeat, modelée de sons synthétiques et de samples Une production collective de gestes et de fièvre, une chorégraphie où la force s’emballe, où la cadence s’électrise, où les voix se font cris, le tout dans une cohésion violemment esthétique. Être là, entiers, debout et battre le fer comme s’ils allaient mourir demain. Et recommencer.

Ratus

Ratus s’est initié à la MAO sur Rave eJay en 2006, mais c’est en 2007, après avoir découvert FL Studio, qu’il a commencé à créer plus sérieusement une Hardtek mélodique et pleine de sons déjantés. Après avoir écumé les free party de France en tant que public, artiste, et organisateur impliqué, Ratus est aujourd’hui un incontournable de la scène alternative. Sa musique ayant évolué vers des sonorités plus dures au fil des années, il prend aujourd’hui la décision d’un retour aux sources en ressortant ses vieux vinyles ainsi que ses lives hardtek et tribecore.

~Une tête d’affiche vous sera dévoilée courant mai~

Petite scène ( 3 groupes locaux, tremplin rock):

Big T and the Nuts

BigT est un groupe de cinq types désinvoltes. Leur fonctionnement est assez rudimentaire, ils viennent, ils envoient leur punk’n’roll qui laissent toujours un souvenir assez douloureux des oreilles au fondement mais dont tout le monde redemande. Quand on écoute les Big T and the Nuts, on entend du punk, mais aussi Eddie Cochran, les Dickies, les Pixies ou encore les Hives et bien d’autres encore. Le groupe a été accompagné par le DAAD Music Tarn & Garonne, a sorti un premier EP 5 Tales of sex murder and plastic surgery et une trentaine de concerts à son actif, il prépare un nouvel album. 2222 22 EUR.

