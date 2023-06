Concert – Promenade musicale III Limassol Limassol, 21 juin 2023, Limassol.

La Fête de la Musique avec l’Alliance Française Limassol

À l’occasion de la Fête de la Musique et des 60 ans de sa création, l’Alliance Française Limassol organise en collaboration avec la municipalité de Limassol et l’Ambassade de France à Chypre une soirée musicale variée dans les rues de Limassol. L’entrée est gratuite.

7 groupes de musique dans 3 différentes parties de la ville.

À 17h45, les nombreux percussionnistes du groupe Batukinio marqueront le début de la fête avec une « promenade musicale » à partir de l’amphithéâtre de Molos jusqu’au Vieux Port.

À 18h, place “Michalis Kakogianni” au Vieux Port de Limassol : le Conservatoire Municipal Papadakeio, Trio Rodine et French Connection vous présenteront de la musique classique, des chansons françaises, du jazz et des chansons méditerranéennes.

Le dernier lieu sera la place du Château Médiéval, où à partir de 20h, joueront les groupes Gaba Project, Con Yaba et Irinaeos Koulouras Trio mêlant de belles mélodies et de beaux instruments comme le handpan, la lyra crétoise, le piano, la contrebasse et des percussions.

Le festival est financé par le secrétariat d’Etat à la Culture de Chypre. Le sponsor pour la communication est R.i.K.

Limassol Limassol Limassol 3604 Limassol Chypre +357 25 877784 https://www.aflimassol.com/ https://www.instagram.com/alliancefrdelim/;https://www.facebook.com/alliancefrancaiselimassol

Le festival est financé par le secrétariat d’Etat à la Culture de Chypre. Le sponsor pour la communication est R.i.K (Cyprus Broadcasting Corporation). Parkings à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T16:45:00+02:00 – 2023-06-21T22:30:00+02:00

©Alliance Française Limassol