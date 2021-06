Apt Musée d'Apt Apt, Vaucluse L’imaginographe, une machine à photographier l’imaginaire ! Musée d’Apt Apt Catégories d’évènement: Apt

L’imaginographe, une machine à photographier l’imaginaire ! ———————————————————– ### Par les Ornicarinks Grâce à la machine incroyable des Ornicarinks, créez des photographies insolites à partir des photographies de l’exposition _Portrait(s) d’Apt, Une famille de photographes_. Cette exposition du Musée d’Apt présente plus de 140 photographies essentiellement prises à Apt par le Studio Roffé entre 1906 et 1938. Pour en savoir plus sur les Ornicarinks : [http://www.ornicarinks.fr/](http://www.ornicarinks.fr/)

5€/adulte, 2€/enfant – Tarif préférentiel pour les habitants des quartiers Saint-Michel, centre-ville, la Marguerite et Saint-Joseph, demandeurs d’emplois et détenteurs du RSA (sur présentation d’un justificatif) : 2€ / personne

Les Ornicarinks débarquent au Musée d’Apt avec une machine à photographier l’imaginaire ! Musée d’Apt 13 place postel 84400 Apt Apt Rocsalière Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T10:00:00 2021-08-16T12:00:00;2021-08-16T14:00:00 2021-08-16T16:00:00;2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T12:00:00

