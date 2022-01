L’Imaginaire en livres et en œuvres de… Cali Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville

L’Imaginaire en livres et en œuvres de… Cali Deauville, 26 mars 2022, Deauville. L’Imaginaire en livres et en œuvres de… Cali La Chapelle 145B avenue de la République Deauville

2022-03-26 11:00:00 11:00:00 – 2022-03-26 La Chapelle 145B avenue de la République

Deauville Calvados Exploration commentée par l’artiste des livres et des auteurs qui ont forgé et stimulé son imaginaire, suivie d’un autre moment où Cali commente et partage, une dizaine de tableaux, dessins ou photographies issus de la collection des Franciscaines, une collecte singulière préalablement sélectionnée. Exploration commentée par l’artiste des livres et des auteurs qui ont forgé et stimulé son imaginaire, suivie d’un autre moment où Cali commente et partage, une dizaine de tableaux, dessins ou photographies issus de la collection des Franciscaines,… accueil@lesfranciscaines.fr +33 2 61 52 29 60 https://lesfranciscaines.fr/fr Exploration commentée par l’artiste des livres et des auteurs qui ont forgé et stimulé son imaginaire, suivie d’un autre moment où Cali commente et partage, une dizaine de tableaux, dessins ou photographies issus de la collection des Franciscaines, une collecte singulière préalablement sélectionnée. La Chapelle 145B avenue de la République Deauville

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Deauville Autres Lieu Deauville Adresse La Chapelle 145B avenue de la République Ville Deauville lieuville La Chapelle 145B avenue de la République Deauville Departement Calvados

Deauville Deauville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deauville/

L’Imaginaire en livres et en œuvres de… Cali Deauville 2022-03-26 was last modified: by L’Imaginaire en livres et en œuvres de… Cali Deauville Deauville 26 mars 2022 Calvados Deauville

Deauville Calvados