L’Imaginaire des sens Les Jardins de l’Imaginaire Terrasson-Lavilledieu, samedi 1 juin 2024.

L’Imaginaire des sens Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Les Jardins de l’Imaginaire Entrée gratuite. Billet nécessaire à retirer à la billetterie place de Genouillac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Visites sur le thème « Les cinq sens aux Jardins » à 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30. Durée 1h15.

Déambulation libre en continu de 9h30 à 18h30.

Découverte de l’exposition de l’artiste Terrassonnais Giovani CAROSI.

Dimanche 2 juin à partir de 14h : « Balade », parcours sensoriel et dansé avec la Cie Adéquate. Départ toutes les 30 minutes. Réservation indispensable au 05 53 50 13 80 (petits groupes).

Les Jardins de l’Imaginaire 3 Place de Genouillac, 24120 Terrasson-Lavilledieu, France Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 50 86 82 http://www.jardins-imaginaire.com [{« type »: « email », « value »: « imaginaire@ville-terrasson.com »}] Création contemporaine unique en France et en Europe, pour l’un des plus beaux voyages au cœur du Périgord Noir, en surplomb de la vallée Vézère. Sur plus de six hectares en terrasses, ce site culturel majeur vous invite à une visite guidée inédite dans l’art universel des jardins. Treize tableaux thématiques, bois sacré, tunnel végétal, jardins d’eau, roseraie, topiaire… vous invitent à l’éveil des sens.

©Skyme