L’imagerie médicale Conférence Place Ste Anne Trégastel, jeudi 11 avril 2024.

L’imagerie médicale Conférence Place Ste Anne Trégastel Côtes-d’Armor

La radiologie, devenue aujourd’hui l’Imagerie Médicale, au vu des nombreuses techniques utilisées, est née à la fin du XIXème siècle et continue de se développer. Elle est désormais indispensable au quotidien pour assurer le diagnostic et la prise en charge des maladies.

Nous vous proposons un petit tour d’horizon de son histoire, de ses progrès et de ses applications dans la médecine au quotidien.

Conférencière Dr Catherine Montagne radiologue au Centre Hospitalier de Lannion-Trestel .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 17:00:00

fin : 2024-04-11

Place Ste Anne Centre des Congrès

Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement L’imagerie médicale Conférence Trégastel a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose