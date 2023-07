Pour faire un portrait L’imagerie Argenteuil Catégories d’Évènement: Argenteuil

Val-d'Oise Pour faire un portrait L’imagerie Argenteuil, 16 septembre 2023, Argenteuil. Pour faire un portrait 16 et 17 septembre L’imagerie Entrée libre Venez faire votre portrait comme à la Belle Époque !

L’imagerie vous invite à vous faire photographier dans un décor 1900. Le principe est simple : venez seul, en famille, entre amis, comme vous êtes ou en costume d’époque… Prenez la pause dans un superbe décor spécialement conçu pour l’occasion ! Le portrait vous sera ensuite envoyé par mail. L’imagerie 10 rue du 8 Mai 1945 / 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 01 75 40 39 12 https://www.limagerie.fr association de Design graphique / Photographie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Argenteuil, Val-d'Oise Autres Lieu L'imagerie Adresse 10 rue du 8 Mai 1945 / 95100 Argenteuil Ville Argenteuil Departement Val-d'Oise Lieu Ville L'imagerie Argenteuil

L'imagerie Argenteuil Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argenteuil/