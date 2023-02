Exposition « Nuances et interstices » de Solène Léglise L’imagerie Argenteuil Catégories d’Évènement: Argenteuil

Exposition « Nuances et interstices » de Solène Léglise 27 mars – 2 avril L'imagerie 10 rue du 8 Mai 1945 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d'Oise Île-de-France Diplômée en 2002, Solène Léglise a suivi une formation artistique à l'École Nationale Supérieure d'Arts Appliqués et Métiers d'Art à Paris.

Formée à l’art du décor architectural en mosaïque et fresque, ainsi qu’au design d’espace, elle participe à partir de 2005 à des chantiers de restauration du patrimoine historique en France, comme le Petit Palais et la Galerie Vivienne.

En 2007, sélectionnée pour une résidence aux Ateliers de Paris, Solène Léglise se spécialise dans l’art de la mosaïque pour des intérieurs d’exception.

Désormais, elle collabore avec des architectes et des designers pour des réalisations sur mesure et poursuit parallèlement à ses commandes, un travail de recherche autour de la couleur, des nuances et de l'assemblage avec une attention particulière portée sur les espaces nommés interstices. Journées Européennes des Métiers d'Art 2023

2023-03-27T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

