Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, le mardi 1 mars à 18:00

L’iconographie est la seconde nature de l’architecture, elle est à la fois son double et son ombre car sans cesse l’architecture se manifeste conjointement dans sa matérialité construite et dans des ensembles d’images, qu’ils soient inventaires, documentaires, prospectifs ou publicitaires. Quelles sont les conditions d’apparition de ces images ? Quel rôle jouent-t-elles dans le régime global d’un projet d’architecture ou d’urbanisme ? Comment et quand une image ou un ensemble d’images peuvent-ils inspirer ou déclencher un projet, le contextualiser, en révéler le hors champ, le stimuler ou le sublimer ? Comment ces iconographies agissent-elles sur la formalisation et la transmission des oeuvres de ces architectes qui vagabondent entre l’espace et le temps grâce aux images ? Anne Frémy est iconographe, photographe et vidéaste, diplômée en Art et Technique de Représentation de l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-la-Vilette. + d’informations [http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-anne-fremy_-e.html](http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-anne-fremy_-e.html)

Entrée libre / Passe vaccinal et port du masque obligatoire

Conférence de l’école d’architecture de Nancy par Anne Frémy iconographe, photographe et vidéaste.

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle



2022-03-01T18:00:00 2022-03-01T20:00:00