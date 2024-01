« L’image de la puissance : la diplomatie culturelle de la France au XXème siècle » Bibliothèque Saint-Simon Paris, jeudi 18 janvier 2024.

Le jeudi 18 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

A l’occasion de la première des « Soirées d’Orsay » à la Bibliothèque Saint-Simon, Guillaume Frantzwa nous présente son dernier ouvrage coédité par les éditions Perrin et le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.

Le prestige et la richesse de la culture française sont indéniables. Mais au début du XXe siècle, cet acquis est remis en question, notamment par la Première Guerre Mondiale, qui va de pair avec les affrontements de propagande des divers ennemis en présence. Dès lors, élaborer une stratégie pour soutenir et renforcer le rayonnement culturel de la France sur l’échiquier international semble plus que jamais indispensable.

Se reposant sur des structures naissantes à la Belle Époque, les pouvoirs publics et les acteurs privés se lancent alors dans une vaste entreprise : construire, à l’étranger, des réseaux et techniques valorisant la civilisation et les valeurs du pays des Lumières.

Bibliothèque Saint-Simon 116 rue de Grenelle (Mairie du 7e arrondissement, porte D dans la cour) 75007 Paris

Contact : +33153587640 bibliotheque.saint-simon@paris.fr

GF Guillaume Frantzwa