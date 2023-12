L’image de la musique, la musique de l’image | Alexandre Pierrepont Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, 11 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 11 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Explorez les liens entre jazz et cinéma à travers une série de conférences proposées par le département Jazz du CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de Paris à la Médiathèque musicale de Paris ! L’anthropologue Alexandre Pierrepont vous invite à interroger les liens entre musique et image…

Porté

depuis toujours sur « la diversalité », du poétique au politique et retour,

sur les phénomènes de « double conscience » et les altérités internes aux

sociétés occidentales – plus particulièrement sur les musiques

afro-américaines en tant qu’institution sociale alternative, Alexandre Pierrepont partage son temps

entre l’Amérique du Nord et la France, entre les différents « mondes du jazz

» et quelques institutions de type universitaire.

Anthropologue et Maître de

Conférences à Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, il s’attache à faire

communiquer, sur le terrain, l’univers de la recherche dite scientifique

et celui de l’expérimentation socio-musicale, naviguant souvent en haute mer,

récemment grâce au réseau d’échanges transatlantiques The Bridge.

Auteur

de Le Champ jaz- zistique (Éd.

Parenthèses, 2002), de La Nuée – L’AACM, un jeu de société

musicale (Parenthèses, 2015) et de Chaos,

cosmos, musique (Éd. Musica Falsa, 2022) , il s’acoquine parfois

avec des improvisateurs pour imaginer des jeux de construction combinant, de

manière presque hallucinatoire, poésie et musique – ainsi sur les disques «

Maison Hantée », « Passages » et « De Fortune ».

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/

