L’image appliquée : figurer, transcrire, traduire. Bibliothèque Forney Paris, 12 septembre 2023, Paris.

Le mardi 12 septembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Une conférence de Mathieu Buard à la bibliothèque Forney, à l’occasion de la Paris Design Week

Ici, il ne

s’agira pas d’aborder le choix d’un bon motif, comme il en a été question déjà

à la bibliothèque Forney lors d’une exposition et d’un catalogue édités il y a

quelques années, mais de regarder la manière dont l’écriture textile se déploie

et engage l’apparition de l’image depuis la technique, sur et dans la surface.

Depuis les savoir-faire telle que la tapisserie ou depuis la mode avec la

technique de la sublimation, en

cherchant, en créant, nous aborderons la dimension prospective de

l’identité textile et de ce que peut l’image appliquée pour la mode et les arts

de vivre. Si l’on pose le trompe l’œil textile comme un point d’entrée, mais

plus globalement la figuration sur l’étoffe d’un dessin ou d’une tache, quelle qu’en serait la nature du tissu ou du sujet représenté, cette image appliquée

pose des questions de résolutions, de netteté, de traduction qu’il nous semble

intéressant d’explorer ensemble.

Mathieu Buard est commissaire, professeur, critique. Commissaire d’art contemporain, il conçoit des expositions qui

soutiennent l’émergence artistique et les pratiques croisées, comme récemment au CNCS

de Moulins avec Danser l’image – Ballet National de Marseille

direction (LA)HORDE . En tant

que critique, il écrit pour différents supports ainsi que pour des artistes contemporains et

leurs galeries. Agrégé d’arts appliqués de l’École Normale Supérieure de Cachan, il étudie et

enseigne la mode, les pratiques artistiques contemporaines, les théories

afférentes aux industries créatives et culturelles. En 2021, il

a co-dirigé à Cerisy le premier colloque sur la mode : La mode comme

indiscipline. Responsable des diplômes de Master et Licence à

l’École Duperré Paris, à l’université Gustave Eiffel et à Paris III

Sorbonne Nouvelle, il intervient aussi à l’ENS Paris Saclay. Il conseille des maisons de luxe et accompagne

la création contemporaine, notamment à la Cité Internationale de la

Tapisserie d’Aubusson.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

Contact : https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ +33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr

design Victor Clavely DA&PHOTO FIASCOCLUB-2021 pour Temple magazine n°10 design Victor Clavely DA&PHOTO FIASCOCLUB-2021 pour Temple magazine n°10