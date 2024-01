LORD OF THE LOST L’ILYADE Seyssinet Pariset, mercredi 27 mars 2024.

Un nom qui, au cours des 13 dernières années, s’est imposé dans le peloton de tête de la musique sombre et lourde. Sans stagner, le groupe allemand aux genres variés continue d’explorer ses facettes tout en montrant à tous que les frontières ne sont faites que pour être brisées. Jonglant avec des éléments de métal, d’industrie, de glam, de rock et de pop, le groupe n’a cessé de s’inventer, tant sur le plan musical que visuel, ce qui lui a valu au fil des ans un succès national et international grandissant.

Tarif : 29.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-03-27 à 18:00

L’ILYADE 32 RUE DE LA FAUCONNIERE 38170 Seyssinet Pariset 38