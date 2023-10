Animation – Jeux de Société Lily en vrac Guérande, 13 décembre 2023, Guérande.

Animation – Jeux de Société Mercredi 13 décembre, 14h00 Lily en vrac

Venez tester des jeux de société. L’occasion de passer un bon bon moment à rire et s’amuser en famille ou entre amis, tout en dégustant un thé ou un café et des grignotteries faites maison.

Lily en vrac 6 bis Place du Vieux Marché, Intra-muros 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 67 82 87 »}, {« type »: « email », « value »: « lilyenvrac@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lilyenvrac.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/animation-jeux-de-societe-guerande.html »}]

2023-12-13T14:00:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00

