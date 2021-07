Lil’Sud Games La Fabrique du Sud,7 bis rue de l’Asie, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Lille.

du samedi 17 juillet au dimanche 18 juillet à La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie

Les 17 et 18 juillet, entre 11h et 18h, la Fabrique du Sud, en lien avec l’association Vegacy, vous invite à 2 journées Jeux vidéos en famille. Au programme : sensibilisation et initiation à la réalité virtuelle, animations parents/enfants, consoles rétro et new generation, compétitions, etc. Restauration sur place.

Gratuit

La Fabrique du Sud,7 bis rue de l’Asie 7 bis rue de l’Asie Lille Lille-Sud Nord



2021-07-17T11:00:00 2021-07-17T18:00:00;2021-07-18T11:00:00 2021-07-18T18:00:00