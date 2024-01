Lilou et la Porte Kivahou – Comédie de Limoges Comédie de Limoges Limoges, mardi 27 février 2024.

Lilou et la Porte Kivahou – Comédie de Limoges Comédie de Limoges Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 15:33:00

fin : 2024-03-03

À 15h33

Durée 40min.

Lilou ne veut plus être une marionnette. Elle rêve d’aller dans le monde des « Grandes Personnes » mais le chemin est semé d’embûches.

La progression de Lilou de sa vie de marionnette à celle de grande personne en passant par sa vie de petite fille, se fait au rythme des rencontres, mais aussi grâce à l’entraide et à l’amitié qui en découlent.

Lilou parviendra-t-elle à résoudre les énigmes du Gardien de la porte et réussira t-elle à rejoindre le monde des grandes personnes ?

De 3 à 10 ans.

Réservations via le site (en lien).

À 15h33

Durée 40min.

Lilou ne veut plus être une marionnette. Elle rêve d’aller dans le monde des « Grandes Personnes » mais le chemin est semé d’embûches.

La progression de Lilou de sa vie de marionnette à celle de grande personne en passant par sa vie de petite fille, se fait au rythme des rencontres, mais aussi grâce à l’entraide et à l’amitié qui en découlent.

Lilou parviendra-t-elle à résoudre les énigmes du Gardien de la porte et réussira t-elle à rejoindre le monde des grandes personnes ?

De 3 à 10 ans.

Réservations via le site (en lien).

EUR.

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-16 par OT Limoges Métropole