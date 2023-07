Tournée des Tréteaux du Fenouillet : Tailleur pour dames de Feydeau L’îlot Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Montélimar Tournée des Tréteaux du Fenouillet : Tailleur pour dames de Feydeau L’îlot Montélimar, 15 juillet 2023, Montélimar. Montélimar,Drôme Les Tréteaux du Fenouillet par le Théâtre Le Fenouillet présente la pièce de Georges Feydeau, Tailleur pour dames..

2023-07-15 21:00:00 fin : 2023-07-15 23:00:00. .

L’îlot Rue Roger Poyol

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Les Tréteaux du Fenouillet by Théâtre Le Fenouillet present Georges Feydeau's play Tailleur pour dames. Les Tréteaux du Fenouillet del Théâtre Le Fenouillet presentan la obra de Georges Feydeau Tailleur pour dames. Les Tréteaux du Fenouillet par le Théâtre Le Fenouillet präsentiert das Stück von Georges Feydeau, Tailleur pour dames.

