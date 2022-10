[Ecole des Arts] Stage Fabrique ta Harpe L’Ilot (médiathèque, RAM…) Isigny-le-Buat Catégories d’évènement: Isigny-le-Buat

320 € pour les deux jours de stage

Avec l’association POP HARPE L’Ilot (médiathèque, RAM…) 2 place de la Mairie 50540 Isigny-le-Buat Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie [{« link »: « mailto:contact@popharpe.com »}] Un stage de fabrication de harpes vous est proposé pendant deux jours à la Médiathèque d’Isigny-le-Buat. Les stagiaires réaliseront un instrument jouable et personnalisé, qui pourra leur servir au début de leur apprentissage musical. L’association Pop’Harpe a créé un modèle de harpe à bas coût avec une caisse de résonance en carton tout en optimisant sa qualité sonore, appelé Popharpe, permettant l’accès à la pratique de la harpe à tous. Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022

9h30 – 12h et 14h – 18h30 2 place de la Mairie | L’Ilot | Isigny-le-Buat Le stage est réservé aux adultes et adolescents de plus de 15 ans. Les enfants de moins de 15 ans être accompagnés d’un parent stagiaire sans surcoût. Places limitées et réservation obligatoire directement auprès de l’association.

Pour plus de renseignements : contact@popharpe.com à l’intention de Véronique Musson-Gonneaud Directrice artistique et pédagogique.

L’Ecole des Arts ne prend pas en charge les inscriptions à ce stage.

Le stagiaire repart avec son instrument.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T09:30:00+01:00

2022-11-20T18:00:00+01:00

