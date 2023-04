Séjour Sportif et culturel L’ilot Kergaher Guidel-Plages Catégories d’évènement: Guidel-Plages

Séjour Sportif et culturel L’ilot Kergaher, 17 juillet 2023, Guidel-Plages. Séjour Sportif et culturel 17 – 21 juillet L’ilot Kergaher en fonction du quotient familial Les apprentissages sont permanents dans un séjour. En effet, à chaque moment, le jeune est amené à mettre en pratique des savoirs, des savoirs faire et des savoirs être qu’il a pu acquérir notamment par le biais de sa scolarité. Le séjour à dominante sportive vise notamment à la découverte d’un nouvel environnement par le biais d’activités novatrices : surf et paddle. Ces activités encadrées par des professionnels diplômés d’Etat permettront aux jeunes de s’initier à de nouvelles pratiques sportives. Malgré une dominante sportive, le séjour sera également l’occasion pour le public de renforcer des apprentissages autour de la citoyenneté et de l’éducation à l’environnement : éco rando, ateliers autour de la biodiversité, … L’équipe d’encadrements est composée de deux animateurs diplômés. L’ilot Kergaher 17 Kergaher 56520 Guidel Guidel-Plages 56520 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « resp-jeunesse@famillesactives.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

