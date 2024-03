« L’îlot Familles » à la ludothèque : Lieu Accueil Enfants Parents Ludothèque Amilly, mardi 9 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T09:00:00+02:00 – 2024-04-09T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-09T09:00:00+02:00 – 2024-04-09T12:00:00+02:00

La Ville d’Amilly met en place, dès le mardi 4 janvier, un Lieu d’accueil enfant-parent (LAEP), baptisé « L’îlot familles ». Issus de l’expérience de la Maison Verte impulsée par la pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto en 1979, les LAEP sont partiellement financés par la CAF et visent à accueillir les tout-petits (0 à 4 ans) avec leurs parents ou un adulte familier le temps d’un moment partagé.

Le but : favoriser la relation entre l’enfant et l’adulte, entre les enfants eux-mêmes, mais aussi entre les adultes présents, et ce dans un lieu accueillant, sécurisant, anonyme, encadré par une équipe bienveillante. Les jeux mis à disposition des petits permettent de créer du lien. « On passe un moment ensemble, on échange, on partage », illustre Lorie Chardonnet, conseillère conjugale et familiale à l’Espace familial, qui est à l’initiative du projet avec Sophie Silberling, éducatrice de jeunes enfants à la crèche familiale, Sarah Avril, ludothécaire, et Adeline Bertheault, responsable de la Maison de la petite enfance.

Un projet encouragé par l’adjointe au maire en charge de la petite enfance, Françoise Bedu. « Le LAEP est dans la lignée des actions de la Ville envers les familles. Dans cet espace, parent et enfant n’ont qu’une chose à faire : partager un moment privilégié hors du cocon familial et peut-être se découvrir autrement. C’est aussi l’occasion pour le parent de poser un autre regard sur lui-même grâce à l’écoute attentive des accueillants. »

« L’îlot familles » sera ouvert deux mardis matin par mois (les semaines impaires), hors vacances scolaires, dans l’espace de la Ludothèque. Aucune inscription n’est requise, l’entrée est libre et gratuite.

Pour tout renseignement : 02 38 28 76 75 ou ludotheque@amilly45.fr

Ludothèque 304 rue de la libération 45200 amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:ludotheque@amilly45.fr »}]