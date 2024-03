L’îlot Découvertes Spécial Bien-être ! L’îlotCo Saint-Georges-du-Bois, samedi 6 avril 2024.

L’îlot Découvertes Chaque mois, le temps d’une journée, L’îlotCo et ses partenaires vous proposent de multiples découvertes, avec toujours un RDV qui rassemble en fin d’après-midi !

Chaque mois, le temps d’une journée, L’îlotCo et ses partenaires vous proposent de multiples découvertes, avec toujours un RDV qui rassemble en fin d’après-midi !

N’hésitez pas à venir en famille, la bibliothèque, la musique et les jeux de société sont à votre disposition au Café-Cantine !

Café-cantine ouvert dès 12h30, avec bar, collations, goûters…

Déjeuner et Dîner sur réservation :

PROGRAMME SPÉCIAL BIEN-ÊTRE !

9h30-10h30 / 10€

Atelier Lâcher le mental pour mieux habiter son corps de Marie-Claude Testart organisé par Lydie Grudé

10h30-11h30 / Gratuit

Conférence Une émotion peut en cacher une autre Que cachent les bouderies, caprices, coup de blues, accès de fatigue…? de Marie-Laure Morel organisé par Claire Cressonier

11h30-12h30 / 10€

Atelier Bio-Kinésie/Yoga occidental de Lydie Grudé

14h-15h30 / 15€

Atelier préparation d’un baume réparateur miel, propolis et huiles essentielles de Claire Cressonnier

14h-16h / 20€

Atelier Cercle chantant avec Nadia Simon

14h-15h30 (garderie sur demande jusque 16h) / 15€

Atelier 3-10 ans Émotions dans la nature ou émotions dans mon corps avec Aurélia Esnault Les Petits Pas

16h15-17h45 / 15€

Sophro-balade avec Estelle Lavergne

16h15 à 17h15 / 10€

Comment communiquer avec mon enfant ? avec Aurélia Esnault Les Petits Pas

18h-19h / 10€

PILATES/STRETCHING avec Jennifer Fouchard

19h-20h / 5€

World dance training avec Sabah, pour L’îlotCo

puis DANSE pour prolonger le moment ! / gratuit

contact@lilotco.fr

0622907703

L’îlotCo est un endroit convivial, ouvert à tous où

habitants, acteurs locaux, institutions de Saint-Georges du Bois et d’ailleurs peuvent se rencontrer, tisser du lien et développer des projets ensemble. C’est un espace que chacun peut s’approprier.

L’îlotCo s’implante au sein d’un patrimoine rural remarquable, à Saint-Georges du Bois, en Sarthe (72).

Au fournil de L’îlotCo, Linda, paysanne-boulangère, réalise du pain au levain naturel, deux fois par semaine. C’est ouvert à tous, sur commande auprès de Linda ici https://www.local.bio/l-ilotco

L’îlotCo, c’est aussi une association où chacun apporte ses idées et ses envies et où, ensemble, nous leur donnons vie !

Ses thématiques l’alimentation durable, la transition écologique, le vivre ensemble et la médiation culturelle et numérique.

Les adhérents de l’association reçoivent chaque vendredi les infos de la semaine.

???????? L’îlotCo, lieu-dit Le Gué Perroux, 72700 Saint-Georges du Bois .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06 15:30:00

L’îlotCo 1030 Route de Soligné-Flacé

Saint-Georges-du-Bois 72700 Sarthe Pays de la Loire contact@lilotco.fr

L’événement L’îlot Découvertes Spécial Bien-être ! Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2024-03-13 par eSPRIT Pays de la Loire