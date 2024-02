L’ÎLOT DÉCOUVERTES FÊTE DU COURT MÉTRAGE ! L’îlotCo Saint-Georges-du-Bois, samedi 23 mars 2024.

L’ÎLOT DÉCOUVERTES FÊTE DU COURT MÉTRAGE ! L’îlotCo Saint-Georges-du-Bois Sarthe

L’îlot Découvertes ? Fête du Court Métrage ! Évènement national, La Fête du court métrage expose la magie du court au plus grand nombre Venez profiter de 4 projections à L’îlotCo, pour tous les âges !

Profitez de la Fête du Court-Métrage !

Évènement national, La Fête du court métrage expose la magie du court au plus grand nombre

? ENTRÉE GRATUITE, RÉSERVATION CONSEILLÉE

billetterie https://www.lilotco.fr/…/02/06/lilot-decouvertes-23-03-24/

? N’hésitez pas à venir en famille, la bibliothèque, la musique et les jeux de société sont à votre disposition au Café-Cantine, pour tous les âges !

?? Mercredi 20 mars 2024 10h-11h

? ???? 3-5 ans “Faire équipe”

Programme de 5 courts-métrages

De 3 à 99 ans enfants accompagnés d’un adulte

?? Samedi 23 mars ?? L’îlot Découvertes

avec GARDERIE POSSIBLE à 15h et à 17h30 sur inscription

?? ?? Café-cantine ouvert dès 14h30 avec bar, collations, goûters, grignotages…

Dîner sur réservation, vers 19h/19h30

–

?? 15h-16h30

? ???? De 8 à 99 ans “Questionnons Le Monde”

Programme de 9 courts-métrages

?? Garderie

Pour vous permettre de profiter pleinement de la projection, vous pouvez choisir, en option, une garde d’enfant à 5€ par enfant, avec jeux et activités, pour les 3-7 ans.

–

???? Pause goûter pour ceux qui le souhaitent au Café-Cantine, avec boissons et goûters sans réservation

–

?? 17h30-19h

? ???? De 13 à 99 ans “Déconstruisons La Société”

Programme de 10 courts-métrages

?? Garderie

Pour vous permettre de profiter pleinement de la projection, vous pouvez choisir, en option, une garde d’enfant à 5€ par enfant, avec jeux et activités, pour les 3-12 ans.

–

???? Dîner au Café-Cantine, sur réservation (vous pouvez réserver en prenant vos place, ci-dessous)

–

?? 20h30-21h15

??? Séance Cinéma “Réenchantons Le Monde”

Programme de 8 courts-métrages

Tout public, conseillé dès 6 ans.

?? Les différents programmes proposés sont issus d’un “atelier programmation de courts-métrages” de L’îlotCo.

_________________

??contact@lilotco.fr

??0622907703

?? L’îlotCo est un endroit convivial, ouvert à tous où

habitants, acteurs locaux, institutions de Saint-Georges du Bois et d’ailleurs peuvent se rencontrer, tisser du lien et développer des projets ensemble. C’est un espace que chacun peut s’approprier.

L’îlotCo s’implante au sein d’un patrimoine rural remarquable, à Saint-Georges du Bois, en Sarthe (72).

?? Au fournil de L’îlotCo, Linda, paysanne-boulangère, réalise du pain au levain naturel, deux fois par semaine. C’est ouvert à tous, sur commande auprès de Linda ici https://www.local.bio/l-ilotco

?? L’îlotCo, c’est aussi une association où chacun apporte ses idées et ses envies et où, ensemble, nous leur donnons vie !

Ses thématiques l’alimentation durable, la transition écologique, le vivre ensemble et la médiation culturelle et numérique.

Les adhérents de l’association reçoivent chaque vendredi les infos de la semaine. ??

?????????? L’îlotCo, lieu-dit Le Gué Perroux, 72700 Saint-Georges du Bois .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23 16:30:00

L’îlotCo 1030 Route de Soligné-Flacé

Saint-Georges-du-Bois 72700 Sarthe Pays de la Loire contact@lilotco.fr

L’événement L’ÎLOT DÉCOUVERTES FÊTE DU COURT MÉTRAGE ! Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2024-02-14 par eSPRIT Pays de la Loire