L’Îlot Coudray : inauguration de l’école du Coudray, vendredi 19 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-19 16:30 – 18:00

Gratuit : non

Découvrez le nouveau visage de l’îlot du Coudray avec notamment le nouveau groupe scolaire du Coudray. Ce projet a été enrichi d’une démarche de dialogue citoyen menée en 2017 avec les usagers du site et les riverains. Clique ici pour agrandir le visuel.



https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/lilot-coudray-inauguration