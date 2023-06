Visite guidée de la piscine L’Îlot Corail et exposition photo à l’occasion de ses 20 ans L’Îlot Corail Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles Visite guidée de la piscine L’Îlot Corail et exposition photo à l’occasion de ses 20 ans L’Îlot Corail Varennes-Vauzelles, 16 septembre 2023, Varennes-Vauzelles. Visite guidée de la piscine L’Îlot Corail et exposition photo à l’occasion de ses 20 ans Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 L’Îlot Corail Groupes de 10 personnes maximum sur des rotations de 30 minutes environ. Visite guidée de la piscine et exposition photo retraçant l’histoire de la natation à Varennes-Vauzelles. Des détails de sa construction en 2003 aux explications techniques du fonctionnement particulier d’une piscine, l’Ilot Corail dévoile ses secrets ! L’Îlot Corail Place Paul Langevin 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 57 06 08 https://pole-aquatique-nevers-agglo.fr/ilot-corail/ https://www.facebook.com/search/top?q=p%C3%B4le%20aquatique%20de%20nevers%20agglom%C3%A9ration [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 57 06 08 »}] Construit en 2003, le centre aquatique de l’Îlot Corail comprend un bassin de nage, un bassin ludique, un toboggan de 70 m et un espace détente. bus, parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 © Nevers Agglomération Détails Catégories d’Évènement: Nièvre, Varennes-Vauzelles Autres Lieu L'Îlot Corail Adresse Place Paul Langevin 58640 Varennes-Vauzelles Ville Varennes-Vauzelles Departement Nièvre Age max 99 Lieu Ville L'Îlot Corail Varennes-Vauzelles

L'Îlot Corail Varennes-Vauzelles Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-vauzelles/

Visite guidée de la piscine L’Îlot Corail et exposition photo à l’occasion de ses 20 ans L’Îlot Corail Varennes-Vauzelles 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée de la piscine L’Îlot Corail et exposition photo à l’occasion de ses 20 ans L’Îlot Corail Varennes-Vauzelles L'Îlot Corail Varennes-Vauzelles 16 septembre 2023