Lilo au pays des nuages Spectacle Irep Scènes Théâtre, Villeurbanne, mardi 27 février 2024.

Lilo au pays des nuages Spectacle spectacle jeune public dès 3 ans

Durée 35 mn 27 et 28 février Irep Scènes Théâtre, tarif unique 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T10:30:00+01:00 – 2024-02-27T11:15:00+01:00

Fin : 2024-02-28T15:00:00+01:00 – 2024-02-28T15:40:00+01:00

Lilo est à la recherche de Mamita, sa grand-mère adorée, partie chercher le soleil. Cette quête initiatique va mener la petite fille au pays des nuages grâce à l’aide d’un étrange petit compagnon, Pixy, qui va la guider dans ce nouveau monde onirique.

Ce spectacle mêlant marionnette, théâtre et chant, pose de façon délicate et poétique les questions du dépassement de soi, de l’amitié mais aussi du deuil et de la transmission.

Présentation du spectacle

Irep Scènes Théâtre, 76 rue Nicolas Garnier 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://irepscenes.com »}] [{« data »: {« author »: « Avant la Poussiu00e8re », « cache_age »: 86400, « description »: « Pour sa premiu00e8re cru00e9ation, la compagnie Avant la Poussiu00e8re avait u00e0 cu0153ur de proposer un spectacle visuel et pluridisciplinaire qui pourrait parler aux tout-petits comme aux plus grands. Il s’adresse u00e0 toute la famille (du00e8s 3 ans) et mu00eale thu00e9u00e2tre, marionnettes et chant.nnCe spectacle pose de fau00e7on du00e9licate et pou00e9tique les questions du du00e9passement de soi, du courage mais aussi du deuil et de la confiance. nnJeune public u00e0 partir de 3 ansnDuru00e9e 35minnDistribution Baptiste Moret, Lu00e9a Moine, Raphau00ebl Galdeano, Winnau00eblle SibilianMise en scu00e8ne Mau00eflys Oliu00e9nRu00e9alisation vidu00e9o Maxime Verhaeghe https://www.maximeverhaeghe.fr/nnPage Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100083265340689 », « type »: « video », « title »: « Pru00e9sentation de spectacle « Lilo au pays des nuages » Cie Avant la Poussiu00e8re », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/F5n2EjILchU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=F5n2EjILchU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC4gWYDmNEw3uOsr8XcyPqvA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 4 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=F5n2EjILchU&t=4s »}]

Compagnie Avant La Poussière