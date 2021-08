Juillan Juillan Hautes-Pyrénées, Juillan Lilly’s Swing + Mr White Juillan Juillan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Juillan

Lilly’s Swing + Mr White Juillan, 4 septembre 2021, Juillan. Lilly’s Swing + Mr White 2021-09-04 19:00:00 – 2021-09-04 JUILLAN 24 bis Rue Maréchal Foch

Juillan Hautes-Pyrénées Juillan Déroulement de la soirée :

– 19H Apéro-concert en 1ère partie avec MR WHITE (Rock’n’roll / Rockabilly)

– 20H30 CONCERT DE LILLY’S SWING (Trio vocal rétro) LILLY’S SWING est un trio vocal de pin up un peu déjantées qui vous embarquent dans leur univers à travers un répertoire pétri de swing, de jazz, de rockabilly, des années 30 à nos jours.

Lilly’s swing est une folle envie de renouer avec le son des groupes de close harmony des années 30, de vous coller des fourmis dans les creepers et des frissons sous les jupons.

Let the music play ! Quant à MR WHITE, qui pratique le Rock’n’roll depuis plus de 20 ans, c’est en Avril 2008 qu’il se lance dans une nouvelle aventure en solo.

Muni de sa légendaire guitare Gretsch Orange, sa voix et rythme au pied, il arrive pour délivrer la fièvre du vrai Rock’n’roll… RESTAURATION SUR PLACE POSSIBLE SUR RÉSERVATION :

Jeudi 26, Vendredi 27 et Lundi 30 août de 18h30 à 20h à la Maison Jouanolou, 24 bis Rue Maréchal Foch, 65290 Juillan + d’infos sur le site internet La Gespe contact@lagespe.com +33 5 62 51 32 98 https://www.lagespe.com/ dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Juillan Autres Lieu Juillan Adresse JUILLAN 24 bis Rue Maréchal Foch Ville Juillan lieuville 43.20098#0.02524