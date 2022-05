L’illustre Jean Baptiste Poquelin – Comédie-ballet Musée Carnavalet – histoire de Paris, 14 mai 2022 18:00, Paris.

Nuit des musées L’illustre Jean Baptiste Poquelin – Comédie-ballet Musée Carnavalet – histoire de Paris Samedi 14 mai, 18h00 GRATUIT, sans réservation, dans les limite des places disponibles

Un spectacle des élèves de la classe de sixième C du collège Pocquelin

En 2022 Jean-Baptiste Pocquelin, dit **Molière,** regarde défiler sa vie 400 ans après sa naissance. LEs grands moments qui l’ont ponctuée, ses amis, son public, ses amours et ses ennemis…

Le musée Carnavalet, consacré à l’histoire de Paris et de ses habitants, conserve des collections qui illustrent l’évolution de la ville de l’antiquité à nos jours. Il présente dans une centaine de salles un vaste choix d’oeuvres d’art, souvenirs et maquettes montrant l’aspect de la capitale à diverses époques et évoquant sa vie quotidienne et intellectuelle.

Le musée Carnavalet est fermé pour rénovation depuis le 2 octobre 2016 et jusqu’à fin 2019.

Métro : Saint-Paul (ligne 1), Rambuteau (ligne 11) ou Chemin vert (ligne 8) Bus : 29, 69, 76, 96 Vélib’: 3002, 3013, 4010, 4013

En 2022, Jean-Baptiste Pocquelin, llamado Molière, observa cómo desfila su vida 400 años después de su nacimiento. Los grandes momentos que la han marcado, sus amigos, su público, sus amores y sus enemigos…

GRATIS, sin reserva, dentro de los límites de las plazas disponibles Sábado 14 mayo, 18:00

23 rue de Sévigné 75003 Paris 75003 Paris Île-de-France