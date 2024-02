« L’illustre dernière », une pièce de La Compagnie Artcore Voie des 4 Routes Saint-Léon-sur-Vézère, samedi 24 février 2024.

20h. Partir à la rencontre de Molière et de sa troupe en assistant à son ultime représentation…. fictive ! Adhésion à l’association requise. Prix libre et conscient.

Une création originale, première œuvre d’une toute jeune troupe de Bordeaux qui a choisi Saint Léon pour leur première. Un spectacle qui s’annonce haut en couleurs, savoureux, et qui se propose de redonner à la troupe du Maître la place qu’elle mérite.

Le bar est ouvert dès 18h et accueille une auberge espagnole à laquelle vous êtes conviés à participer.

Réservation fortement conseillée par SMS. Adhésion à l’association requise. .

Début : 2024-02-24 20:00:00

fin : 2024-02-24

Voie des 4 Routes Café Léon

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

