L’illustration rencontre la céramique Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève, vendredi 26 avril 2024.

L’illustration rencontre la céramique Des dizaines et des dizaines de fèves des rois, réalisées par les étudiant-es de la HEAD, s’invitent dans la salle Faïence du Musée Ariana. 26 avril – 1 septembre Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T10:00:00+02:00 – 2024-04-26T18:00:00+02:00

Fin : 2024-09-01T10:00:00+02:00 – 2024-09-01T18:00:00+02:00

JJ von Panure, duo d’artistes, spécialiste de la fève des rois résolument irrévérencieuse, a proposé aux étudiant-es de revisiter à leurs tours cet objet de collection, entre tradition populaire et dimension narrative. Fève engagée, fève locale, fève burlesque, fève philosophe de comptoir, le fruit de cette production fait écho à la collection historique de la salle des faïences du Musée Ariana pour donner une nouvelle résonnance aux céramiques anciennes.

Sur invitation du Bachelor illustration, en collaboration avec le CERCCO, le Musée Ariana, et le duo d’artistes JJ von Panure, cette installation est à découvrir jusqu’au 1er septembre dans la salle Faïence (1er étage).

Ce projet s’inscrit dans une démarche créative et participative identifiée sous la mention « La Fabrique des regards ». Le musée offre ainsi un nouvel espace d’expérimentation et de partage d’expérience.

Consulter l’ensemble des projets La fabrique des regards depuis 2020.

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://www.hesge.ch/head/formations-recherche/bachelor-en-illustration »}, {« link »: « https://www.hesge.ch/head/espace-etudiant/les-ateliers-techniques/cercco »}, {« link »: « https://www.musee-ariana.ch/fabrique-des-regards »}]

© Roman Lusser, HEAD Genève